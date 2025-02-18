Это в 10 раз большее, чем было у предыдущей модели Grok 2

Илон Маск объявил о запуске новой, усовершенствованной языковой модели под названием Grok 3, созданной его высокотехнологичной компанией xAI. По словам разработчиков, которые трудились над созданием данной модели, она представляет собой передовое решение в области искусственного интеллекта, не только находясь на уровне с самыми современными аналогами, но и превосходя их по ряду параметров.

Маск подчеркнул, что обучение Grok 3 проводилось с помощью мощного суперкомпьютера Colossus от xAI. В этом сложном устройстве была задействована обширная сеть из 200 тысяч графических процессоров от Nvidia.

Для сравнения, её предшественница, Grok 2, использовала лишь 20 тысяч графических процессоров от Nvidia, что значительно меньше. Это означает, что Grok 3 оснащена в десять раз большими вычислительными возможностями, что, по мнению разработчиков существенно улучшило её производительность в таких важных аспектах, как генерация контента, логический анализ, а также понимание контекста.