Все из-за попыток Илона Маска выкупить стартап

В стремлении увеличить привлечение инвестиций, стартап OpenAI рассматривает возможность изменения своей нынешней организационной структуры. Сегодня им управляет некоммерческая организация, что вызывает неопределенность со стороны инвесторов. OpenAI собирается приблизиться к более стандартной коммерческой модели, хотя совет директоров твёрдо намерен обеспечить защиту компании от потенциально враждебных поглощений.

По слухам, новая структура, ориентированная на бизнес, позволит совету директоров наложить вето на недружелюбные попытки захвата. Такое решение связано с отказом от предложения Илона Маска, который стремился приобрести компанию за $97,4 млрд. Переход на коммерческую основу может потенциально ослабить защитные механизмы компании, предоставив крупным акционерам, таким как Microsoft или SoftBank, больше рычагов давления. Однако, предполагается, что особые полномочия совета директоров по принятию стратегических решений будут противостоять этому.

Утверждается, что совет директоров, совместно с генеральным директором Сэмом Альтманом, который также является одним из создателей OpenAI, активно разрабатывает эти защитные механизмы. Илон Маск, оставивший компанию несколько лет назад, нередко критиковал её нынешнее руководство за отклонение от изначальных целей. Его попытка купить OpenAI основывалась на желании "спасти" компанию, хотя его коммерческий интерес в сфере искусственного интеллекта нельзя оставлять без внимания. В 2023 году он основал свой собственный стартап xAI, который также быстро растет и привлекает внимание инвесторов.