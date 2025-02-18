Значительная часть доходов Applied Materials до сих пор поступает из Китая

Американские компании, занимающиеся производством оборудования для чипов, активно стремились согласовать меры экспортного контроля США с международными партнёрами, поскольку санкционные ограничения негативно сказывались на их конкурентоспособности. На прошлой неделе представители компании Applied Materials признали, что вводимые против Китая санкции обернутся для них потерями в размере около $400 млн дохода в этом году.

Фискальный 2025 год у Applied Materials завершится в конце октября, и на прошлой неделе компания представила отчёт за первый квартал. Однако инвестиционные ожидания относительно доходов за этот период не оправдались: прогнозируемые показатели составили не более $7,1 млрд, тогда как ожидания достигали $7,22 млрд. Доход на акцию в размере $2,3 всё же оказался близок к рыночным предположениям.

Поскольку примерно треть доходов Applied Materials поступает из Китая, усиленные меры экспортного контроля заметно влияют на дела компании. В прошлом году китайский рынок обеспечивал 45% всех доходов. Эксперты прогнозируют, что из-за текущих санкций Applied Materials не досчитается около $400 млн в этом фискальном году, причём половина потерь придется на текущий квартал. Главной проблемой станет ограничение возможности компании обслуживать своё оборудование в Китае. В дальнейшем растущий спрос на других рынках может компенсировать нынешние потери, хотя сейчас ситуация остаётся сложной.

Тем не менее результаты Applied Materials за прошедший квартал превзошли ожидания. Выручка увеличилась на 6,8%, достигнув $7,17 млрд против прогнозируемых $7,15 млрд, а доход на акцию составил $2,38, превышая ожидания, составлявшие $2,28. Рост спроса на чипы для искусственного интеллекта и усложнение их структуры стимулируют модернизацию оборудования, что поддерживает высокий интерес к продукции компании.