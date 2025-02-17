В предыдущих версиях устройства поддерживались только черно-белые чернила

Компания Fujitsu анонсировала новое поколение своих электронных планшетов, специально разработанных для работы с текстами и заметками, оснащённых дисплеем, основанным на технологии E Ink. В третьем выпуске устройств, известных как Fujitsu Quaderno A4, теперь доступна функция создания цветных записей.

В предыдущих версиях устройства поддерживали создание только черно-белых заметок на экранах с технологией «электронной бумаги». Однако нынешняя модель, оборудованная экраном Kaleido 3 ePaper, предоставляет возможность оформления заметок в восьми различных цветах.

Дисплей устройства имеет диагональ 13,3 дюйма с разрешением 1650x2200 пикселей. Он может отображать 16 оттенков серого (с плотностью 207 точек на дюйм) и предлагает палитру из 4096 цветов (с плотностью 103 точки на дюйм). Сенсорный экран реагирует не только на прикосновения пальцев, но и на использование стилуса, включенного в комплект. Стилус не нуждается в зарядке и позволяет изменять толщину линий в зависимости от силы нажатия.

Планшет содержит 32 Гб встроенной памяти и поддерживает соединение через Wi-Fi в двух диапазонах, также Bluetooth и NFC. С весом всего в 368 грамм, устройство также позволяет редактировать PDF-документы и функционирует автономно от 5 дней до двух недель.