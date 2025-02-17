Это может помочь в создании беспроводных переключателей с точным управлением

Группа исследователей из университетов Хельсинки, Наварры и Ватерлоо предложила инновационную методику манипуляции электрическими разрядами в воздухе посредством ультразвуковых волн. Этот подход позволяет контролировать траекторию движения электрических искр, минуя преграды и имея возможность воздействовать на непроводящие точки.

Суть метода в использовании ультразвука, который способен изменять давление воздуха, создавая зоны с пониженной плотностью, влияющие на мелкие объекты. Ультразвук не действует непосредственно на сам разряд, а задаёт его маршрут, оптимизируя направление движения. При образовании искры воздух вокруг неё нагревается, расширяется и становится менее плотным. Электрический разряд стремится через такие области, следуя изменившемуся маршруту. Ультразвуковые волны искусно изменяют положение нагретого воздуха, управляя движением электричества с нужной точностью.

Экспериментируя, специалисты смогли направлять плазменный разряд к заданным электродам, игнорируя нежелательные пространства. Это открывает двери для создания беспроводных переключателей с точным управлением. Технология даёт возможность направлять разряды на материалы, не являющиеся проводящими, и создавать сложные тактильные интерфейсы для имитации различных ощущений.



