Робот-гуманоид Tiangong достиг значительных улучшений

В Китае объединили усилия Национальный и региональный инновационные центры для создания роботов с инклюзивным интеллектом, объявившие об успешной модернизации гуманоидного робота «Tiangong». Теперь данный робот оснащён функцией навигации на основе технического зрения, что позволяет ему уверенно ориентироваться в сложных условиях.

Обновлённая версия Tiangong теперь успешно преодолевает многоуровневые лестницы и легко справляется с высотными перепадами до 35 сантиметров, избегая при этом столкновений и ошибок. Его беговые возможности выросли до 12 км/ч, что вдвое больше начальных 6 км/ч, достигнутых менее чем за год.

Помимо этого, Tiangong стал первым в мире гуманоидом, который уверенно перемещается по заснеженной местности. Его конструкция достаточно прочна, чтобы выдерживать удары, сравнимые с ударами профессионального боксёра, не теряя равновесие.

Согласно опубликованным данным, во время испытаний Tiangong успешно прошёл по сложным лестничным пролётам в парке Haizi Wall в пекинском районе Тунчжоу. Это достижение сделало его первым роботом-гуманоидом, способным смело покорять многоуровневые лестницы на свежем воздухе.

Его способность к адаптации особенно впечатляет на сложных поверхностях, таких как песчаные, заснеженные и наклонные. Научно-популярная демонстрация этого полноразмерного робота, питающегося электропитанием, состоялась в апреле 2024 года. Tiangong имеет рост 163 сантиметра и весит 43 килограмма.



