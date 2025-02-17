На нем будут обкатывать передовые технологии

BMW объявила о премьере революционной серии автомобилей под названием BMW Vision Driving Experience, которая состоится на мировом автосалоне в Шанхае. Выставка пройдет с 23 апреля по 2 мая 2025 года.

Эти автомобили не будут поставлены на массовое производство, а представляют собой экспериментальный полигон для апробирования передовых технологий. Эти инновации планируется внедрять в будущие машины, разрабатываемые на платформе Neue Klasse, включая обновленные модели iX3 и i3.

Внешний вид автомобиля наследует ключевые элементы предыдущего концепта. На передней части вместо традиционной радиаторной решетки появились увеличенные панели в форме «солнцезащитных очков», символизируя новый подход к дизайну. Современные световые элементы теперь размещены по бокам этой конструкции. Кроме того, автомобиль оснащен классическими боковыми зеркалами и колесами с LED-подсветкой.

Внутри машины установлен процессор BMW Heart of Joy, обеспечивающий управление всеми аспектами энергоснабжения, включая тормозные системы, аккумуляцию энергии и некоторые функции рулевого управления. Он способен обрабатывать 18 000 Нм крутящего момента, превосходя предыдущие версии скоростью обработки данных в десять раз.

Модель поддерживает 800-вольтовую архитектуру и оснащена шестым поколением электродвигателя BMW eDrive, позволяя автомобилю преодолеть 300 км всего после 10 минут зарядки.