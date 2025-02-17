Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
andr83
BMW объявила о премьере серии автомобилей под названием BMW Vision Driving Experience
На нем будут обкатывать передовые технологии

BMW объявила о премьере революционной серии автомобилей под названием BMW Vision Driving Experience, которая состоится на мировом автосалоне в Шанхае. Выставка пройдет с 23 апреля по 2 мая 2025 года.

Эти автомобили не будут поставлены на массовое производство, а представляют собой экспериментальный полигон для апробирования передовых технологий. Эти инновации планируется внедрять в будущие машины, разрабатываемые на платформе Neue Klasse, включая обновленные модели iX3 и i3.

Внешний вид автомобиля наследует ключевые элементы предыдущего концепта. На передней части вместо традиционной радиаторной решетки появились увеличенные панели в форме «солнцезащитных очков», символизируя новый подход к дизайну. Современные световые элементы теперь размещены по бокам этой конструкции. Кроме того, автомобиль оснащен классическими боковыми зеркалами и колесами с LED-подсветкой.

Внутри машины установлен процессор BMW Heart of Joy, обеспечивающий управление всеми аспектами энергоснабжения, включая тормозные системы, аккумуляцию энергии и некоторые функции рулевого управления. Он способен обрабатывать 18 000 Нм крутящего момента, превосходя предыдущие версии скоростью обработки данных в десять раз.

Модель поддерживает 800-вольтовую архитектуру и оснащена шестым поколением электродвигателя BMW eDrive, позволяя автомобилю преодолеть 300 км всего после 10 минут зарядки.

#bmw
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
27
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Игроки League of Legends жалуются на усталость глаз из-за новой графики
+
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств Asus
+
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
3
В России разработали и запатентовали уникальный вездеход - ЗТМ-3925
2
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
Песчаные черви в Dune Awakening: как игроки смогут с ними взаимодействовать
+
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
+
Появилась информация о повреждениях авианосца USS «Гарри Труман»
+
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
Science Advances: Разумная жизнь – это естественный результат эволюции не только для Земли
1
Глава Rheinmetall заявил, что завод концерна на Украине будет построен в 2026 году
6
BYD намерена развернуть массовые поставки твердотельных тяговых аккумуляторов к 2030 году
+
Microsoft добавила несколько процессоров AMD в список поддерживаемых Windows 11 24H2
1
Philips показала новый 34-дюймовый изогнутый монитор 34B2U3600C с парой динамиков на 5 Вт
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
10

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
21
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
8
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
21
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
28
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
321
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
36
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
+

Сейчас обсуждают

Маэстро
18:59
Готов побыть спонсором за фотки твоей голой жопы.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
18:59
по шнырям это ты спец,опущенец.мне просто нравится тебя опускать.и неважно в соло или нет.ты опущенный петушилка.тебе парашник пора идити очко полировать.не забывай
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
18:58
эй шнырёчик максима. готовь дупу за слив жпс точек.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
18:57
а мозгов еще меньше
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
18:57
У тебя что, словарный запас как у попугая?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
18:57
ты валя сеновал.ибо ты не мужчина .о чем ты сам ни раз говорил,петушилка
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
18:56
ватник не рвись?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
18:49
Ну это твоё любимое занятие. Что скажешь в своё оправдание, хомосек дилдоголовый?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
ark-bak
18:47
Едим меньше, серем больше.
Под Калининградом появится завод по производству туалетной бумаги и салфеток
Хамзат Ингуш
18:44
опять дупу мою лизать? ацтань гомогей
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем