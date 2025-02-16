Без зарядки на нем можно будет проехать до 87 километров.

Компания Suzuki из Японии на выставке Bharat Mobility Global Expo 2025 в Нью-Дели, столице Индии, продемонстрировала свой дебютный электроскутер под названием e-Address.



Этот транспорт был разработан индийским подразделением Suzuki Motorcycle India, с целью облегчения передвижения по городу. Новый электроскутер оснащён двигателем, который вырабатывает мощность в 5,4 лошадиные силы и имеет 15 Нм крутящего момента. Литий-ионная батарея емкостью 3,07 кВтч позволяет скутеру путешествовать до 87 километров на одном заряде, причём для полного восстановления энергии требуется 6,7 часа. Вес устройства составляет 122 килограмма.



Скутер e-Address примечателен 4,2-дюймовым цветным TFT-дисплеем, поддерживающим подключение к смартфону. Его дизайн перекликается с классическим бензиновым Address 125, но включает современные детали, такие как светодиодное освещение. В модели также предусмотрены разнообразные режимы поездки, адаптирующиеся к различным погодным условиям. Подвеска включает телескопическую вилку спереди и маятниковый амортизатор сзади, в то время как тормозная система представлена дисками на переднем колесе и барабанами на заднем. На сегодняшний день стоимость этого электроскутера остаётся неизвестной.