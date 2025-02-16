Это поспособствует увеличению срока службы аккумулятора

Теперь владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO могут воспользоваться новыми возможностями операционной системы HyperOS 2.0, одной из которых является функция, позволяющая увеличить срок службы аккумулятора.



В системных настройках появилась возможность обновления прошивки батареи, которая работает незаметно, улучшая распределение заряда, совершенствуя алгоритмы энергопотребления и обеспечивая более точное отображение уровня заряда. Все это способствует не только продлению срока службы батареи, но и более точному контролю наиболее энергозатратных приложений.



Несмотря на то, что для Xiaomi это нововведение, аналогичные технологии уже нашли применение у других брендов. Например, в устройствах Samsung обновление энергетического программного обеспечения происходит через One UI, а у Apple — через усовершенствованные алгоритмы зарядки в iOS. Но HyperOS 2.0 упрощает этот процесс, предлагая удобную опцию в настройках. Чтобы определить, доступно ли это обновление, нужно зайти в раздел "Батарея", выбрать "Дополнительные функции" и нажать на обновление. Перед началом надо убедиться, что приложение "Безопасность" обновлено, а уровень заряда позволяет пройти весь процесс.