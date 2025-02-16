Данные технологии могут использоваться для автономного электроснабжения отдалённых объектов





Стартап Windlift, базирующийся в Северной Каролине, изобрёл оригинальную систему электропитания, где главную роль играет беспилотник, закреплённый на земле. Этот дрон, функционируя в полностью автоматическом режиме, выписывает в небе бесконечные восьмёрки, превращая движение в электроэнергию. Лопасти ротора заставляют двигаться воздушный корпус, который весит от 11 до 14 кг и создан из углеволокна.

Динамика изменения тяги и сопротивления позволяет без труда вырабатывать до 30 кВтч, направляя энергию через трос на наземную станцию. Эта станция способна подключаться к различным системам, включая аккумуляторы, частные дома или даже общественные сети. В дальнейших планах Windlift – разработка устройства мощностью 75 кВтч и с размахом крыльев 12,2 метра, адаптированного для коммерческого использования. Однако рост размеров установки ограничивается данным размахом, так как повышение этого параметра может понизить эффективность.

Подобные технологии представляют собой перспективное решение для автономного электроснабжения отдалённых объектов, таких как фермы и небольшие населённые пункты. Они также прокладывают путь в мир возобновляемой энергии, уменьшая зависимость от традиционных источников.