Новинка получит предустановленный Xiaomi PC Manager и будет оснащена интегрированной графикой Intel Arc.

Компания Xiaomi готовится представить свой новый ноутбук под маркой Redmi Book Pro (2025), который будет работать на процессоре Intel Core Ultra 5. Этот ноутбук будет являться продолжением элитной серии бренда, даря своим владельцам высокую производительность и актуальные технологии.

По данным, которые были опубликованы на платформе Weibo директором по маркетингу продуктов Xiaomi Ма Чжиюем, новинка получит предустановленный Xiaomi PC Manager и будет оснащена интегрированной графикой Intel Arc. Пока неясно, к какому поколению относится процессор Intel Core Ultra 5 — к первому или второму, однако предполагается, что он будет в числе самых последних. Об этом свидетельствует тестирование устройства в игре Black Myth: Wukong, где ноутбук продемонстрировал среднюю частоту кадров 67 fps, максимально — 75 fps, и минимально — 59 fps.

Хотя информация о международном запуске пока отсутствует, есть все шансы, что российские покупатели смогут скоро увидеть новинку в интернет-магазинах, учитывая успешные продажи предыдущих моделей Redmi Book крупными российскими ритейлерами.