С его помощью можно будет быстро создавать сложные объекты с высокой точностью

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Южно-Датского университета (SDU) продвинули вперед технологию 3D-печати, добившись существенного улучшения в качестве продукции. Этот передовой подход, который известен как голографически томографическая объёмная аддитивная методика (TVAM), использует трехмерные голограммы для быстрого создания сложных структур. Под руководством Кристофа Мозера и Йеспера Глюкстада, команда применила фазу световых волн вместо амплитуды, что существенно повысило качество продукции. В ходе экспериментов ученые успешно создали миниатюрные лодки, шары, цилиндры и произведения искусства менее чем за минуту. Это демонстрирует выдающуюся точность, одновременно сокращая потребление оптической энергии почти в 25 раз по сравнению с прежними методами. Основой этого технологического прорыва стала система HoloTile, созданная под руководством Глюкстада, которая устраняет искажения света и улучшает четкость изображений. Главный автор исследования, студентка EPFL Мария Изабель Альварес-Кастаньо, подчеркнула еще одно значительное преимущество голографической техники: способность к "самовосстановлению" после взаимодействия с мелкими частицами. Это позволяет световым лучам без препятствий проходить через смолу, точно следуя запланированному пути, что особенно ценно при создании объектов из биосмол или гидрогелей с клеточными структурами, открывая перспективные горизонты для медицинских приложений.