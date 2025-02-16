Впервые компания внедряет свои ИИ-возможности за пределы традиционных устройств, таких как iPhone, iPad и Mac

Компания намерена интегрировать в очки смешанной реальности Vision Pro сервисы, основанные на её технологии искусственного интеллекта. Кроме того, в устройство будет добавлен обновлённый режим для гостевого использования, а также будет разработано приложение для работы с трёхмерным пространством. Все эти изменения созданы для повышения спроса на очки среди потенциальных покупателей.

В очках смешанной реальности Vision Pro будут доступны разнообразные сервисы, включая приложения Genmoji и Image Playground. Впервые Apple внедряет свои ИИ-возможности за пределы традиционных устройств, таких как iPhone, iPad и Mac. Наличие в новом устройстве процессора M2 и 16 Гбайт оперативной памяти позволяет внедрить поддержку этих интеллектуальных функций. Компания Apple собирается через 12 месяцев после первого появления Vision Pro на рынке внести значительные изменения в программное обеспечение, с целью привлечения покупателей к устройству с ценой в $3500.

В поисках свежих идей для линейки продуктов смешанной реальности, компания приняла решение отказаться от разработки нового устройства дополненной реальности для Mac.