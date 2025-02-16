Он позиционируется в основном как решение для бизнеса и повседневных задач

Philips 34B2U3600C это монитор, разработанный для пользователей, которые не нуждаются в игровых спецификациях, но ценят высокие технические характеристики для повседневных задач. Это дисплей с VA-матрицей, его яркость составляет 300 кд/м2, а цветовой спектр охватывает 104% по NTSC и 120% по sRGB. Время отклика составляет 4 мс в режиме "серый к серому", с частотой обновления до 120 Гц. Монитор поддерживает адаптивные технологии синхронизации.

Экран имеет диагональ 34 дюйма, разрешение составляет 3 440 x 1 440 с пропорциями 21:9, а изогнутая панель с радиусом 1500 мм усиливает впечатление от просмотра. Подключение к монитору возможно через HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 или USB-C. Через HDMI частота ограничивается 100 Гц на нативном разрешении. Разъём USB-C поддерживает зарядку с мощностью до 90 Вт с использованием технологии USB PD, что позволяет комфортно заряжать ноутбуки и мини-ПК.

В комплект также входит Gigabit Ethernet, KVM-переключатель и USB-хаб для легкого подключения периферийных устройств. Звуковая система представлена двумя динамиками мощностью по 5 Вт каждый. Предусмотрена возможность регулировки высоты, угла наклона и поворота монитора. Информация о цене и дате начала продаж пока отсутствует.