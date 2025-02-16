При этом скорости последовательного чтения и записи твердотельного накопителя составят 14 500 и 14 000 Мбайт/с





В последнем финансовом отчёте компания SanDisk представила две SSD-платформы. Несмотря на то, что конкретные названия новых продуктов пока не разглашаются, SanDisk подчеркнула, что эти NVMe-накопители будут идеальным сочетанием высокой скорости, энергоэффективности и приемлемой цены. Оба решения будут использовать передовые микросхемы флеш-памяти 3D BiCS8 NAND от Western Digital.

Одна из новаторских платформ оснащена интерфейсом PCIe 5.0, предлагая скорости последовательного чтения и записи до 14 500 и 14 000 Мбайт/с соответственно для моделей с объёмом 2 Тбайт. При этом их энергопотребление составляет всего 7 Вт, что соответствует энергоэффективности моделей с интерфейсом PCIe 4.0. Обычно SSD на базе PCIe 5.0 с аналогичным объёмом потребляют более 10 Вт под нагрузкой.

Хотя SanDisk не раскрыла, какой контроллер памяти используется в данных устройствах, Tom’s Hardware предполагает, что это может быть Silicon Motion SM2508. В накопителях установлены чипы флеш-памяти 3D TLC NAND, а доступный объём варьируется от 512 Гбайт до 4 Тбайт. Начало продаж этой серии SSD запланировано на второй квартал 2025 года.

Кроме того, SanDisk анонсировала ещё одну платформу SSD с флеш-памятью 3D QLC NAND, использующую интерфейс PCIe 4.0. На её основе будут разрабатываться NVMe-накопители объёмом от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Первым продуктом данной линейки станет модель Western Digital PC SN5100S, которая, по заявлению SanDisk, будет быстрее своего предшественника SN5000S на 53% при чтении и на 44% при записи.

SanDisk планирует наращивать производство SSD на базе флеш-памяти QLC NAND, рассчитывая, что к 2028 году 75% их продукции будет основано именно на этой технологии. В тот же период компания намерена полностью перейти от стандарта PCIe 4.0 к более прогрессивным технологиям PCIe 5.0.