Данная технология позволит удешевить их производство, а также откроет возможность их сборки прямо на орбите

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали технологию создания электрораспылительных двигателей посредством 3D-печати. Этот инновационный подход значительно ускоряет производственный процесс и снижает затраты на производство малых спутников. Более того, он открывает перспективу их сборки прямо на орбите.

Инженерная команда представила прототип двигателя, оснащённого 32 миниатюрными излучателями, которые обеспечивают устойчивую подачу топлива. Результаты испытаний показывают, что по своим характеристикам этот двигатель не только не уступает, но зачастую превосходит современные аналоги. Учёные применили смешанную методику, сочетающую два вида 3D-печати. Микроскопические компоненты, включая наконечники и топливные каналы, были изготовлены методом двухфотонной литографии, тогда как более крупные элементы созданы с применением технологии цифрового формирования света. В этом двигателе электрическое поле ускоряет жидкость, создавая поток мельчайших заряженных капелек. Ионный поток обеспечивает реактивную тягу, необходимую для движения космических аппаратов.

Поскольку каждый излучатель генерирует только небольшую тягу, такие системы обычно состоят из множества компонентов, что увеличивает их общую эффективность. Эти компактные двигатели особенно ценны для малых спутников, позволяя выполнять точные орбитальные манёвры.