Однако формальные шаги с её стороны пока не были предприняты

Недавно появились сведения о переговорах между Intel и TSMC, направленных на возможное партнерство в сфере контрактного производства чипов. В разговоры уже втянуты представители американской администрации, однако интересы Broadcom сконцентрированы на другой деятельности Intel — области проектирования и продаж полупроводниковых изделий.

По информации источников, Broadcom рассматривает приобретение этого направления и с этой целью привлекла к анализу ситуации финансовых консультантов. Тем не менее, формальные шаги со стороны Broadcom пока не были предприняты. Ключевую роль в реализации этих планов играет готовность внешних инвесторов, таких как TSMC, взять на себя управление производственными активами Intel. Без такого участия сделка с Broadcom может не состояться. Примечательно, что TSMC и Broadcom действуют независимо друг от друга и не договариваются о совместных действиях. Высока вероятность того, что Broadcom может отказаться от своих намерений. Эти слухи о её интересе к активам Intel всплывают неоднократно с начала её реструктуризации.

История переговоров Broadcom имеет горькие воспоминания взаимодействия с Дональдом Трампом, который в 2018 году остановил крупномасштабную сделку с Qualcomm, оценённую в $103 млрд, ссылаясь на вопросы национальной безопасности, несмотря на то, что Broadcom перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в США. Вопрос о том, приобретёт ли Broadcom Intel, остаётся открытым.