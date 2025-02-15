Стоимость автомобиля составит около 10 000 долларов

Китайская компания Geely представила свой новый гибридный седан под названием Galaxy L6 EM-i. В отличие от своей предшественницы, модели Galaxy L6, у седана обновлён внешний вид и усовершенствованы технические характеристики.



Начальная цена автомобиля составляет чуть более 10 тысяч долларов. Новинка оснащена гибридной системой Leishen 2.0, в которую входят двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 82 кВт (эквивалент 110 лошадиных сил) и электродвигатель на 160 кВт (что соответствует 215 лошадиным силам).



Покупатели могут выбрать из двух вариантов с литий-железо-фосфатными аккумуляторными блоками: один на 8,5 кВтч, предоставляющий возможность проехать 60 км на электроприводе, и другой на 19,1 кВтч, позволяющий покрыть до 140 км. Вместительный топливный бак объёмом 60 литров совместно с полной зарядкой батареи обеспечивает пробег до 1300 километров без дозаправки.



В интерьере расположен 14,6-дюймовый дисплей, рычаг переключения передач перемещён за D-образное рулевое колесо, освобождая центральную консоль, которую дополнили слотами для беспроводной зарядки, подстаканниками и удобным поворотным селектором трансмиссии.



Geely позиционирует Galaxy L6 EM-i как соперника модели BYD Qin L DM-i и предлагает пять различных комплектаций. Начальная версия оценивается в диапазоне от 11 330 до 12 695 долларов, а с батареей большей ёмкости цена варьируется от 13 105 до 15 020 долларов.