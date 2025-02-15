Число компаний, занимающихся там данной отраслью составило 451700.

К декабрю 2024 года, в Китайской Народной Республике было официально зафиксировано 451 700 компаний, которые работают в сфере интеллектуальной робототехники. Это число более чем вдвое превышает показатель, зафиксированный в 2020 году.



Кроме того, их совокупный уставной капитал составил 884,3 миллиарда долларов. Основная масса этих организаций, занимая определенные позиции на рынке, сосредоточена в таких областях, как исследования и технологическое развитие, а также в информационных технологиях, программном обеспечении, и в сфере оптовой и розничной торговли.

Это составляет около 80% всех компаний в данной области. Восточные регионы Китая, благодаря своей хорошо развитой инфраструктуре, наличию современных научно-исследовательских комплексов и благоприятных условия для бизнеса, стали ведущими центрами для этих компаний — целых 66% всех фирм в стране располагаются на востоке. В то время как в центральных и северо-западных областях более равномерное, менее сконцентрированное распределение таких компаний: 15,33% и 14,97% соответственно.