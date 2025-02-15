Это нужно для усиления вычислительных мощностей компании.

Компания Dell Technologies находится на пороге подписания стратегического соглашения с компанией Илона Маска xAI, чья оценочная стоимость превышает 5 миллиардов долларов. Партнёрство сосредоточено на развитии технологии искусственного интеллекта.



Надёжные источники информируют, что в текущем году Dell планирует начать реализацию серверов, оснащённых передовыми полупроводниковыми решениями Nvidia GB200, специально разработанными для использования в ИИ-анализе.



Tesla и xAI, оба проекта Илона Маска, принадлежат к числу крупнейших заказчиков подобного оборудования. Несмотря на попытки, получить комментарии от Dell и Nvidia не удалось, а xAI тоже приняла решение воздержаться от заявлений. Однако эти новости вызвали рост стоимости акций Dell на 6%, достигнув $116,88, при том что с начала года их цена снизилась на 4,3% на конец прошлой недели.



xAI активно развивает проект масштабного суперкомпьютера в Мемфисе и уже применяет серверы Dell и Super Micro в своей деятельности. В декабре Dell объявила о значительных поставках графических процессоров для поддержки этого начинания, выделяя свои амбиции занижения ключевой роли в проекте.



Графические процессоры имеют огромное значение в мире искусственного интеллекта, и Nvidia остаётся ведущим производителем этих компонентов. Аналитики полагают, что доходы Dell от продаж ИИ-серверов за последний финансовый год перевалили за 10 миллиардов долларов, и прогнозируется, что этот показатель может достичь 14 миллиардов долларов к январю 2026 года. Результаты за четвёртый квартал Dell будут опубликованы 27 февраля, где инвесторы сосредоточат внимание на сегменте ИИ-серверов.