Реальная стоимость должна быть примерно вдвое дешевле

В то время как многим приходится приобретать GeForce RTX 5080 у перекупщиков за 2000 долларов, хотя производитель установил ценник в 1000 долларов, другой удачливый покупатель сумел заполучить Radeon RX 9070 XT ещё за три недели до её официального выхода. Этот счастливчик уже выставил видеокарту на продажу, добавив значительную наценку. Несмотря на то что производитель пока не озвучил рекомендованную цену, ходят слухи, что она составит 1600 евро вместо ожидаемых 1000. В США цена может составить примерно 750 долларов, однако многие надеются на её значительное снижение.

Владелец, базирующийся в Словакии, держит в секрете путь получения устройства, но, скорее всего, имеет связи в магазине электроники. Предлагаемый лот включает модель Gigabyte с внушительным кулером и тремя разъёмами питания. Фотографии карт и упаковки также прилагаются. На коробке указано, что устройство оснащено 16 ГБ GDDR6 памяти и 64 вычислительными блоками (4096 потоковыми процессорами), требуя блок питания от 850 Вт. Однако такого рода спецификации не стали неожиданностью. Стоит напомнить, что новинки AMD выйдут 6 марта — сразу на следующий день после выхода Nvidia RTX 5070.