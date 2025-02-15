Он продемонстрировал отличный результат

Впервые в своей истории пожарно-спасательная служба городского округа Чанше, расположенного в китайской провинции Хунань, применила в реальной спасательной операции робота на четырёх ногах. Эту модель, разработанную компанией DEEP Robotics, эффективно использовали в сложных условиях, и она показала отличные результаты.

Перед эксплуатацией X30 прошёл многоэтапные испытания, включая тренировки по тушению пожаров в высотных зданиях. С весом всего 56 кг, робот может работать при температурном диапазоне от -20 до 55 градусов Цельсия и легко преодолевать препятствия, двигаясь со скоростью до 5 метров в секунду. Его запас хода составляет более 10 километров. Модель оснащена датчиками для обнаружения токсичных газов и может передавать данные в командный центр пожарных. Кроме того, в режиме реального времени робот создаёт детализированные 3D-карты местности, предоставляя сотрудникам актуальную информацию о потенциальных угрозах. Эти функции значительно улучшают контроль над ситуацией и способствуют принятию обоснованных решений при спасательных операциях.

Прототип не только повысил эффективность работы пожарных команд, но и увеличил скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.