Космический корабль готовится к восьмому интегрированному тестовому полету.

Компания SpaceX успешно завершила испытания ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, готовясь к восьмому интегрированному тестовому полету (IFT-8). Испытания прошли на космодроме Старбейс в Техасе, где все 33 двигателя ракеты были тщательно протестированы. SpaceX представила фотографии данного этапа испытаний.



С каждым новым испытанием проект Starship становится все более продвинутым, благодаря постоянным доработкам специалистов компании. В ближайшее время планируется перемещение ракеты на стартовую площадку вместе с обновленной ступенью Super Heavy. Полностью собранная конструкция достигнет 123 метров в высоту, что сопоставимо с размерами Статуи Свободы.



Ожидается, что очередной испытательный запуск прототипа состоится в конце февраля. Предшествующий запуск, состоявшийся 16 января, увенчался успехом: ракета Super Heavy благополучно возвратилась на стартовую площадку. В ходе тестов SpaceX также испытывала новую систему «захвата» ускорителя, за счет использования специальных башенных механизмов. Подобные испытания проводились и во время IFT-7, хотя спустя 8,5 минуты после старта потерялась связь с кораблем.