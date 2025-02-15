По общим итогам корейский телефон оказался менее повреждённым, чем его американский соперник.

Команда PhoneBuff недавно провела захватывающую битву на выносливость между Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, сравнив их устойчивость к повреждениям. Для этой цели использовался роботизированный манипулятор. Обе модели сбрасывали на бетонный настил с заданной высоты, так что они ударялись о поверхность разными сторонами. При первом падении спинкой вниз iPhone покрывался сетью трещин, и один из его камерных модулей повредился. Samsung, напротив, выдержал испытание практически без заметного ущерба. Удар в угол оставил на обоих смартфонах лишь царапины без существенных последствий.

Примечательной стала замедленная съемка, на которой видно, как из Galaxy S25 Ultra выскочила искра при падении. Когда устройства упали экраном вперёд, защитные стёкла обоих были повреждены, однако iPhone пострадал гораздо сильнее. Повреждения на нём были столь серьёзными, что его использование временно было невозможно, в то время как Galaxy S25 Ultra продолжал оставаться в приемлемом состоянии. В дополнительном испытании телефоны десять раз подряд бросали на стальную плиту экраном вниз. Завершающее испытание привело к трещинам на заднем стекле Samsung, сделав их более заметными.

Тем не менее, по общим итогам корейский телефон оказался менее повреждённым, чем его американский соперник. Победу в этом испытании одержал Galaxy S25 Ultra, хотя важно отметить, что оба устройства получили серьёзные повреждения.