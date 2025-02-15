Это может быть полезно в медицине для бесконтактного перемещения маленьких объектов и доставки лекарств

Команда физиков разработала инновационный подход к созданию топологических структур на водной поверхности через взаимодействие волн. Полученные эффекты вызывают своеобразное "языковое искажение", наделяющее волны уникальными топологическими характеристиками, необходимыми для образования сложных волновых узоров. Благодаря этому исследователи смогли воспроизвести разнообразные топологические феномены: от волновых вихрей до скирмионов и полосы Мёбиуса.

Эти открытия, вместе с методами управления водными волнами, были опубликованы в престижном журнале Nature. Ранее было известно, что природные явления создают необычные топологические эффекты в результате воздействия волн на воду. Ученые изучили критические факторы, влияющие на образование этих структур, и разработали метод их генерации, использующей волны, вызванные гравитационными силами. Некоторые волны, взаимодействуя друг с другом, формируют новые и необычные формы на водной глади, получившие название «водный пинцет». Эти "пинцеты" позволяют управлять микроскопическими объемами воды, открывая возможность перемещения мелких объектов.

Научная группа уверена, что их достижения открывают двери для применения "водных пинцетов" в медицинских областях, например, для точной доставки лекарственных препаратов к целевым зонам внутри организма, с возможностью удалённого выпуска их содержимого. Они также предполагают, что эти методы можно адаптировать для работы с более масштабными волновыми системами, такими как волны океанического масштаба.