Основной сферой их применения планируются дата-центры

Британская компания Arm, известная как создатель и лицензиар процессорной архитектуры с одноимённым названием, активно занимается привлечением специалистов от своих клиентов, стремясь разработать первый собственный чип. С этой стратегией фирма намерена вступить в конкурентную борьбу с такими гигантами, как Nvidia и Qualcomm.

На сегодняшний день основной источник дохода Arm - это лицензирование интеллектуальной собственности, в частности, процессорных ядер для других компаний. Архитектура, разработанная Arm, в настоящее время используется множеством производителей, включая Apple, Nvidia и Qualcomm. В попытке увеличить прибыль компания рассматривает различные стратегии, включая выпуск собственных чипов, что даст ей возможность изменить свою бизнес-стратегию и конкурировать с нынешними клиентами. Такой шаг серьезно поменяет динамику в индустрии, где Arm долгое время оставалась нейтральным участником.

Сейчас компания сосредоточена на разработке процессора для применения в дата-центрах. По слухам, переговоры с высокопоставленными сотрудниками клиентов длятся как минимум с ноября прошлого года. Также представители Arm контактируют с другими разработчиками чипов из Кремниевой долины, стремясь привлечь к себе опытных специалистов.