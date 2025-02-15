Редактировать его может практически каждый

Внезапно открывшаяся возможность изменения содержимого веб-ресурса, находящегося под надзором Департамента правительственной эффективности США (DOGE) во главе с Илоном Маском, вызвала широкий общественный резонанс. Как выяснилось, департамент недавно получил доступ к скрытым экономическим системам страны, а также к персональной информации множества граждан. Веб-страница с URL doge.gov оказалась связана с базой данных, позволяющей посторонним вносить изменения, что первыми заметили два опытных веб-разработчика.

Это открыло для всех желающих двери к добавлению собственных материалов на сайт DOGE. Данной проблемой как минимум дважды воспользовались: злоумышленники разместили новые страницы с утверждениями о том, что это всего лишь «сатирическая страница .gov», и подвергли критике тех «экспертов», что оставили службу открытой. На момент подготовки этого материала информация оставалась доступной всем. На самом сайте doge.gov говорится, что это является «официальной правительственной страницей США», однако разработчики подчеркивают, что его качество не соответствует установленным государственным стандартам, и он размещен вне государственных серверов. Предполагается, что страницы ведутся с использованием платформы Cloudflare Pages, а вся программная дата сохраняется на GitHub или аналогичном сервисе. Это подразумевает, что сайт не размещён ни на традиционных физических серверах, ни в облачных системах, подобных Amazon Web Services.