TSMC согласна, мнение Intel пока неизвестно

Пару дней назад начали циркулировать слухи о том, что может появиться совместное предприятие, объединяющее усилия TSMC и Intel, которое бы управляло, по крайней мере, одним из америанских заводов Intel. Инициатором этой идеи, как выясняется, является высшее политическое руководство США. За последние годы Intel пыталась сделать свои американские заводы по производству чипов более самостоятельными, и теперь на встречах с руководством TSMC представители администрации Трампа обсуждали их будущее.

Тайваньская компания, известная своей контрактной производственной деятельностью в сфере чипов, отнеслась к этой идеи положительно. Мнение же Intel по этому вопросу остаётся не настолько ясным. Переговоры находятся на начальных этапах, поэтому конкретные детали структуры нового предприятия на данный момент остаются неизвестны. Основная концепция состоит в том, чтобы передать TSMC операционное управление производственными мощностями Intel в США. Помимо учета национальных интересов, данное партнёрство может помочь выводу Intel из того финансового положения, в котором компания оказалась на данный момент. В состав акционеров нового предприятия могут войти также некоторые американские разработчики чипов. Привлечение американских компаний необходимо, чтобы компенсировать тот факт, что TSMC официально является зарубежным производителем. Некоторые источники считают это возможным препятствием для успешной реализации инициативы.