Он может составить конкуренцию Google и OpenAI

Компания Perplexity неожиданно взорвала рынок, выпустив Deep Research — инновационную платформу, способную в мгновение ока генерировать детальные аналитические документы. Одной из ключевых черт этого сервиса является его доступность: передовые технологии искусственного интеллекта теперь стали бюджетными по сравнению с конкурентами. Эксперты уверены, что данное новшество значительно изменит ландшафт рынка ИИ-услуг. Появление Deep Research также высветило проблему завышенных цен на продукты искусственного интеллекта. Пока такие гиганты, как Anthropic и OpenAI, требуют тысячи долларов в месяц, Perplexity предлагает пять бесплатных запросов ежедневно и до 500 запросов ежедневно для пользователей Pro всего за 20 долларов в месяц. VentureBeat считает, что это вынудит крупных игроков пересмотреть их стратегию ценообразования. Несмотря на то, что в IT-секторе наблюдается умеренный рост бюджетов, компании хотят удвоить свои вложения до среднего уровня в 3,4 миллиона долларов. Тем не менее, с появлением Deep Research такие расходы кажутся необоснованными, поскольку Perplexity предлагает аналогичные функции по цене, доступной даже для индивидуальных пользователей. Платформа Perplexity отличается поразительной точностью: 93,9% в SimpleQA и 20,5% в Humanity’s Last Exam, обойдя такие модели, как Google Gemini Thinking.