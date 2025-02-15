Они считают, что для дальнейшего развития OpenAI лучше оставаться некоммерческой организацией

На этой неделе всплыли новые сведения относительно инициативы Илона Маска по поглощению стартапа OpenAI, стоимость которого вместе с инвестициями составляет внушительные 97,4 миллиарда долларов. В пятницу глава совета директоров OpenAI Брет Тейлор сообщил, что, несмотря на получение предложения от Маска, руководство единогласно постановило его отвергнуть. В течение недели существовала некоторая неразбериха касательно процесса подачи заявок, так что представители OpenAI заявили, что до пятницы не получали официального заявления от Маска. Однако вскоре ситуация прояснилась, и Брет Тейлор подчеркнул, что любые грядущие изменения в компании будут направлены на укрепление её некоммерческой миссии, способствуя общему благу человечества через передовые инновации в сфере искусственного интеллекта. Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил свою начальную реакцию на предложение Маска, отвергнув его и заметив, что OpenAI могла бы сама приобрести социальную сеть X, принадлежащую Маску, всего за 9,74 миллиарда долларов. После формального отклонения предложения со стороны совета директоров OpenAI, адвокат Маска, Марк Тоберофф, выразил недоумение по поводу принятого решения, предполагая, что руководство OpenAI намерено продать компанию «самим себе» за значительно меньшую сумму, чем предложил Маск. Юрист Маска задаётся вопросом, каким образом такой поступок может быть полезным «всему человечеству».