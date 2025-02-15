Это произошло спустя почти десять лет после того, как Western Digital поглотила SanDisk

Пресс-релиз, анонсирующий предстоящее событие для инвесторов от Western Digital, начался с планов завершить процесс реструктуризации бизнеса, связанного с NAND-технологиями. Изначально планировалось завершить процесс в 2023 году, однако на тот момент из-за непредвиденныx обстоятельств этого сделать не удалось. Напомним, что Western Digital объявила о разделении своего бизнеса по выпуску HDD и SSD ещё 30 октября позапрошлого года. Тогда предполагалось, что реструктуризация будет завершена во 2 полугодии 2024 года. Однако уже в ноябре 2023 года обязательства по технической поддержке твердотельной памяти брендов Western Digital, HGST и G-Technology стали находиться в руках SanDisk. Эта фирма была куплена Western Digital почти десять лет назад, однако сейчас им все-таки предстоит пойти разными путями. Дэвид Геклер, который сегодня является руководителем Western Digital, возглавит независимую SanDisk. В свою очередь, традиционный бизнес компании продолжит развиваться под руководством Ирвинга Тана, который сейчас занимает должность руководителя компании по глобальным операциям. Также в конце прошлого года SanDisk показала новый логотип компании, так что скорее всего в ближайшее время будут завершены все процедуры, предшествующие разделу Western Digital.