Однако это вряд ли свидетельствует о том, что проблемы компании закончились

На этой неделе ценные бумаги Intel выросли на 22 %, что не могло не обрадовать инвесторов. Причиной увеличения стоимости акций стало выступление вице-президента США Дж. Д. Вэнса на конференции по искусственному интеллекту, в котором он рассказал о мерах, предпринимаемых его администрацией для развития внутреннего производства полупроводниковых компонентов. Затем Intel опубликовала отчет, в котором сообщила о попытках правительства США стать связующим звеном между ней и TSMC — компаниями, конкурирующими в изготовлении полупроводниковых устройств. Согласно этим данным, после разделения бизнеса на две самостоятельные единицы, тайваньская компания может стать совладельцем производственного бизнеса Intel и управлять ее объектами. Однако такой бурный рост акций вряд ли свидетельствует об улучшении положения Intel. Компания столкнулась с резким падением продаж, а её производственное направление понесло значительные убытки. В итоге акции Intel в течении года потеряли 60 % своей стоимости. Даже после недавнего увеличения рыночная капитализация Intel составляет лишь примерно 1/8 от аналогичного показателя TSMC, хотя еще пять лет назад они обе стоили почти одинаково.