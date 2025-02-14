Давление со стороны местных властей все-таки дало свой эффект

Власти Индонезии выступили с обращением к продавцам мобильных устройств: отныне гаджеты должны быть адаптированы под местные условия на 35%, причём это касается как аппаратных, так и программных компонентов. Инициативы Apple по поддержке местных разработчиков программного обеспечения и организации сборки AirTag не удовлетворили индонезийские власти. Теперь на повестке дня стоит вопрос о запуске производства iPhone в Индонезии.

Специалисты отмечают, что для налаживания местного производства смартфонов Apple потребуется не только завод, но и ряд связанных производств. По самым оптимистичным подсчетам, на это потребуется не менее 12 месяцев. Помимо этого, необходимо будет развивать инфраструктуру и сертифицировать производство в соответствии со стандартами качества.

Пока большинство крупных производителей уже наладили сборку своих устройств в Индонезии, Apple остаётся в стороне. Это вызывает недоумение, учитывая, что Индонезия — четвёртая по численности населения (около 276 миллионов) и имеет достаточно высокий процент экономически активного населения. При этом товары компании занимают лишь 1% индонезийского рынка, предоставляя огромный потенциал для роста. Именно поэтому компания настойчиво пытается добиться отмены запрета на ввоз продукции в Индонезию.

Некоторые аналитики предполагают, что создание производственной инфраструктуры для Apple в Индонезии может оказаться выгодным для компании. Поскольку Индия и Вьетнам начинают играть роль, которую ранее выполнял Китай в этой области, американские власти могут начать беспокоиться. В таком случае производителям потребуется новая «тихая гавань», и Индонезия может стать отличным выбором.