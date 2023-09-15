Motorola представила смартфон Edge 40 Neo с процессором MediaTek Dimensity 7030, оперативной памятью до 12 Гб и встроенной памятью до 256 Гб.

Motorola Edge 40 Neo оснащен процессором MediaTek Dimensity 7030, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти. Он поставляется с предустановленной ОС Android 13 с удобной поддержкой Moto Connect и Ready For.

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Устройство обладает 6,55-дюймовым изогнутым дисплеем POLED с разрешением Full HD. Частота обновления кадров составляет 144 Гц. Экран охватывает цветовую гамму DCI-P3, достигая максимальной яркости 1300 нит и сертифицирован HDR10+, что обеспечивает яркое и захватывающее изображение. Еще имеется распознавание отпечатков пальцев под дисплеем и 32-мегапиксельная селфи-камера по центру.

На задней панели Motorola Edge 40 Neo имеется 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом для макросъемки. Смартфон сертифицирован по стандарту водо- и пыленепроницаемости IP68, поддерживает технологию беспроводной связи 5G и имеет NFC. Он также оснащен стереодинамикам и технологией Dolby Atmos.

Motorola Edge 40 Neo обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой 68 Вт. Фактически, Motorola утверждает, что их адаптер питания мощностью 68 Вт может поднять уровень заряда с нуля до 50 процентов всего за 15 минут.

Помимо впечатляющих характеристик, Motorola делает шаг к более экологичному будущему с Edge 40 Neo. Телефон поставляется в упаковке, на 100 процентов не содержащей пластика, в которой используются чернила на основе сои и на 60% переработанные материалы.

Стартовая цена смартфона оценивается в районе 400 долларов.







