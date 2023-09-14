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ASRock представила видеокарту Intel Arc A310 с 6 ядрами Xe и 4 Гб памяти
Компания ASRock представила видеокарту Intel Arc A310 на базе архитектуры Alchemist, с 6 ядрами Xe и 4 Гб памяти.

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Компания ASrock стала одним из немногих производителей видеокарт, включивших Intel Arc A310 в свою линейку продуктов. Эта видеокарта представляет собой самый бюджетный сегмент дискретных видеокарт от Intel во всей линейке Alchemist, используя графический процессор ACM-G11 всего с 6 ядрами Xe.

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Интересно, что это не первая попытка ASRock выпустить бюджетные видеокарты Intel Arc, поскольку ранее компания представила модель A380. Учитывая, что обе карты основаны на одном и том же графическом процессоре, ASRock решила использовать одно и то же решение для охлаждения с двумя вентиляторами. Модель A310 может похвастаться совместимостью как с DisplayPort 2.0, так и с HDMI 2.0b (но не с HDMI 2.1). 

ASRock A310 не имеет возможности разгона и работает на стандартной тактовой частоте графического процессора 2,0 ГГц. Более того, она не требует внешнего разъема питания и полностью полагается на мощность 75 Вт, подаваемую через слот PCIe. A310 оснащена 4 ГБ памяти GDDR6 и 64-битной шиной памяти. Это означает сокращение по сравнению с 6 ГБ и 96-битной конфигурацией, используемой в модели Arc A310 на базе графического процессора ACM-G11 с 8 ядрами Xe. Важно отметить, что видеокарта ASRock A310 еще не появлялась в розничной продаже. 

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##asrock #intel #intel arc a310
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