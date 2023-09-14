Baseus Technology, ведущий мировой бренд бытовой электроники, подготовил серию зарядных устройств USB-C для быстрой зарядки — линейку Let’s C. В него входят устройства для быстрой зарядки, блоки питания и кабели для зарядки iPhone 15.

Baseus Let's C Flash Series II, кабель USB-C — это полноценный специальный кабель, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 240 Вт и скорость передачи данных до 40 Гбит/с, идеально подходит для перемещения файлов ProRes, снятых на новую линейку iPhone 15 Pro. Согласно результатам тестирования Baseus, он был протестирован только для того, чтобы передать файлы размером 10 ГБ за 5 секунд, а также поддерживает вывод с высоким разрешением до 8K при 60 Гц.

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Кроме того, кабель Baseus Habitat USB-C мощностью 100 Вт разработан с учетом экологических требований и использует материалы на биологической основе, заменяя пластик на кукурузный крахмал до 42 % — это первый в мире биоразлагаемый зарядный кабель Baseus. Этот кабель доступен в пастельно-зеленом и розовом цветах и имеет дизайн из микроточек. Он выдерживает более 10 000 сгибаний и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что делает его универсальным вариантом для новой линейки iPhone 15 и MacBook.

Baseus Let's C Charger — это ультраминиатюрное быстрое зарядное устройство с тремя уровнями защиты от охлаждения, включая технологию термоклеевой заливки, охлаждающий полупрозрачный рукав и технологию BCT Baseus Cooling Technology, встроенную функцию интеллектуального контроля температуры.

Зарядные устройства Baseus GaN5S мощностью 30 Вт имеют повышенное преобразование мощности, выделяют меньше тепла и защищают аккумуляторы устройств. Он совместим с несколькими протоколами быстрой зарядки, включая PD3.0, QC4+, QC 3.0, QC 2.0, AFC, FCP и PPS, для быстрой зарядки пользовательских устройств Apple и многого другого.

Портативное зарядное устройство Baseus Let's C — это блок питания с магнитной зарядкой мощностью 15 Вт и встроенным зарядным кабелем PD мощностью 30 Вт, поддерживающим двустороннюю быструю зарядку. Пользователи могут легко заряжать свой телефон, поместив его на беспроводную панель или подключив зарядный кабель для быстрого заряда для неотложных нужд. Кабель для зарядки также поддерживает подзарядку самого блока питания, а дополнительный порт USB-C встроен для подключения другого кабеля для других устройств.

Кабель Baseus Let's C, мини-выдвижной кабель USB-C мощностью 100 Вт, оснащен запатентованным механизмом Baseus, позволяющим любому отсоединять кабель исключительно плавно и на любую длину в пределах максимального диапазона. Кроме того, его сверхкомпактный дизайн позволяет легко носить его с собой куда угодно и в любом случае.



