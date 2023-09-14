TSMC признала, что огромный спрос со стороны сектора искусственного интеллекта серьезно затруднил ее цепочку поставок, заявив, что нехватка графических процессоров для искусственного интеллекта от NVIDIA и других компаний может продлиться до 1,5 лет.

Выступая на конференции Semicon на Тайване, председатель TSMC Марк Лю признал, что у его компании наблюдается огромный рост заказов от NVIDIA и других клиентов, в первую очередь благодаря развитию разработки GenAI, которая требует огромных вычислительных мощностей. TSMC подтвердила, что в производстве и цепочках поставок чипов, разработанных по технологии упаковки CoWoS сохраняются узкие места, так как компания не ожидала такого огромного роста заказов в 2023 году.

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TSMC получила в три раза больше обычных заказов, особенно на услуги по упаковке CoWoS, поскольку этот процесс составляет значительную долю в производстве графических процессоров для искусственного интеллекта. Тем не менее, TSMC заявила, что они работают над масштабированием мощностей, чтобы удовлетворить спрос со стороны сектора искусственного интеллекта, и надеется удвоить производство к 2024 году. На данный момент этого будет недостаточно, как сообщил тайваньский гигант дефицит может сохраняться в течение длительного периода.

Производственные мощности TSMC про производству чипов на базе технологии CoWoS заняты крупными заказами NVIDIA на графические процессоры для искусственного интеллекта. Хотя компания работает над расширением мощностей, это долгосрочный шаг, и NVIDIA не может пойти на компромисс в отношении сроков поставок. Сообщается, что, чтобы извлечь выгоду из этой возможности, такие компании, как Intel и Samsung, сотрудничают с NVIDIA, чтобы получить свою долю в начавшемся буме на чипы для искусственного интеллекта, поставляя необходимые компоненты для производства графических процессоров AI, такие как HBM и корпуса графических процессоров.

Samsung уже приобрела большую долю заказов на память HBM у NVIDIA, надеясь получить для себя заказы на упаковку 2.5D. Более того, Intel Foundry ожидает подъема в этом сегменте рынка, поскольку компания работает над улучшением своих мощностей по упаковке чипов из-за интереса со стороны различных клиентов, особенно со стороны Team Green.

Недавно и AMD, и NVIDIA заявили, что их доходы от ускорителей искусственного интеллекта могут вырасти до сотен миллиардов долларов, но эта цель может быть слишком надуманной, учитывая все ограничения поставок и тот факт, что создание новых фабрик и заводов не происходит в одночасье, и для этого требуется несколько лет.

NVIDIA планирует иметь обширную цепочку поставок, поскольку она не собирается сбавлять обороты продаж H100 в ближайшие годы. Компания планируют продать Team Green от 1,5 до 2 миллионов H100 к 2024 году, что было бы невозможно, если бы они зависели от одного поставщика; следовательно, вскоре мы можем увидеть сдвиг в пользу новых участников отрасли.