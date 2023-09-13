При тестах твердотельных накопителей с микроконтроллерами памяти Phison E26 наблюдается их отключение при повышении температуры.

Появление твердотельных накопителей PCIe 5.0 с контроллерами Phison E26 оказалось палкой о двух концах. Хотя эти твердотельные накопители обеспечивают впечатляюще высокую пропускную способность данных, у них есть существенный недостаток: серьезные проблемы с перегревом, из-за которых SSD могут не только снизить скорость, но и полностью отключиться. TechPowerUp отмечает эту проблему в своих тестах, особенно у твердотельного накопителя Corsair MP700 , где неохлаждаемый диск отключался после 86 секунд чтения и после 55 секунд записи. Corsair выпустила обновление прошивки (версия 22.1) для своего твердотельного накопителя MP700, чтобы гарантировать, что он замедляется, а не отключается при перегреве. Тем не менее, многие другие твердотельные накопители, такие как Crucial T700, Seagate FireCuda 540, Gigabyte Aorus Gen 5 10000 и Adata Legend 970, по-прежнему страдают от проблем с температурой.

реклама

Однако важно отметить, что эти серьезные проблемы с перегревом возникают только тогда, когда твердотельные накопители работают без какого-либо охлаждения. Хотя некоторые производители запланировали обновления прошивки для решения этой проблемы, Corsair — единственная компания, которая на данный момент предприняла ощутимые действия. Crucial выпустила новую прошивку PACR5102, но в отчете ComputerBase указано, что SSD продолжает отключаться при высоких температурах. Однако проблему, как правило, можно решить с помощью правильного охлаждения. Независимо от того, используется ли прилагаемый кулер или твердотельный накопитель размещается под крышкой материнской платы, температура обычно остается ниже критического предела, что позволяет избежать полного отключения. При тестах SSTC Tiger Shark Elite 2 ТБ с Phison E26 (с обновленной прошивкой) без надлежащего охлаждения твердотельный накопитель продолжал работать и снижал скорость, что указывает на то, что остальным твердотельным накопителям, использующим этот контроллер, требуется соответствующее обновление прошивки, которое регулирует работу твердотельного накопителя, а не выключает его.























