Китайская компания Goodix разрабатывает инновационную технологию ультразвукового сканера для отпечатков пальцев с целью снижения зависимости китайских смартфонов от продукции американской компании Qualcomm.

Goodix, являющаяся одной из ведущих китайских компаний в области технологий распознавания отпечатков пальцев, успешно завершила испытания своего ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном. Что еще более интригующе, так это то, что пять крупнейших китайских производителей мобильных телефонов, как сообщается, ведут переговоры с Goodix о внедрении этой передовой технологии в свои устройства.

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Одним из заметных преимуществ ультразвуковой технологии отпечатков пальцев Goodix под экраном является ее экономичность по сравнению с альтернативами, такими как предложения Qualcomm. Однако важно отметить, что в краткосрочной перспективе эта технология по-прежнему пока не является готовым решением для поставки на массовый рынок. Тем не менее, он может похвастаться впечатляющей скоростью и уровнем распознавания, что делает его привлекательным выбором для производителей смартфонов. Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев под экраном обладают уникальными возможностями. В отличие от оптических сканеров, которые полагаются на яркость экрана, ультразвуковая технология может разблокировать устройство даже в условиях низкой освещенности. Это избавляет от неудобств, связанных с ослепляюще яркими экранами при использовании в ночное время. Более того, он отлично себя чувствует в сложных условиях, например, под водой или когда у вас мокрые руки, что делает его универсальным и практичным выбором. Будущее выглядит многообещающим для ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев под экраном. Ожидается, что крупные производители смартфонов представят эту технологию к концу года, а широкое распространение ожидается в 2024 году. Поскольку эти сканеры становятся все более распространенными, пользователи могут рассчитывать на повышенное удобство и безопасность при разблокировке своих устройств.