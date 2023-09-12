TechPowerUp выпустила новую GPU-Z 2.55.0. Программа будет поддерживать видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT, гибридные процессоры AMD Ryzen и видеокарту NVIDIA RTX 4060 Ti на 16 Гб.

TechPowerUp выпустила последнюю версию своего известного графического информационного инструмента — GPU-Z 2.55.0. Программное обеспечение для анализа характеристик графических процессоров получило обновление для последних моделей графических процессоров, а также для некоторых вариантов дискретных графических процессоров, выпущенных совсем недавно.

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GPU-Z 2.55.0 теперь будет работать с гибридными процессорами AMD Ryzen Z1 Extreme и не Extreme, которые теперь используются портативными консолями ASUS ROG Ally, а также будущими системами Lenovo Legion Go. Поддержка, разумеется, относится к интегрированной подсистеме RDNA3.

Также включены новейшие дискретные видеокарты AMD для геймеров: в эту версию были добавлены RX 7700 XT и RX 7800 XT, обе на базе графического процессора Navi 32. Кроме того, новейший графический процессор NVIDIA RTX 4060 Ti 16 ГБ теперь также полностью распознается программным обеспечением.

GPU-Z — это программное обеспечение для геймеров, которым нужна исчерпывающая информация о своих графических процессорах, или для тех, кто хочет внимательно следить за производительностью своей видеокарты. Более того, если у пользователей есть редкая видеокарта, они также могут внести файлы BIOS в открытую базу данных BIOS графического процессора.











