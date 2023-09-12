Архитектура графического процессора NVIDIA Ampere может стать основой портативной консоли Nintendo Switch 2 следующего поколения.

Как обнаружили инсайдеры, похоже, что NVIDIA работала как минимум над двумя специальными SOC на основе архитектуры графического процессора Ampere, которые, возможно, могут быть интегрированы в игровую консоль Nintendo Switch 2. Эти два SOC, включая T234 и T239, были замечены в разделе NVIDIA GitHub «Open-GPU». Самая интересная информация состоит в том, что оба SOC построены на архитектуре Ampere, исходя из этого, производительность графического процессора будущей консоли, может находятся на одном уровне с видеокартами серии GeForce RTX 30.

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Теперь в списке двух SOC могут указываться стандартный вариант и вариант Pro, но ходят слухи, что SKU NVIDIA T234 был отменен, а производство SOC T239 запланировано на 8-нм техпроцессе Samsung. Это тот же процесс изготовления, который используется для остальных графических процессоров GeForce RTX 30.

В последнее время до нас доходит много слухов относительно портативного устройства Nintendo Switch 2 . Эти слухи в основном появились после Gamescom 2023, где устройство было продемонстрировано избранным СМИ за закрытыми дверями. По слухам, на портативном устройстве Nintendo Switch 2 изначально запускались различные игры с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, а также, как сообщается, предлагается полная поддержка технологий Ray Tracing и NVIDIA DLSS. Было показано, что на портативном контроллере Switch 2 работает демо-версия Unreal Engine 5 Matrix Awakens с NVIDIA DLSS 3.1 .

Стоит отметить, что технология NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction поддерживается всеми графическими процессорами RTX, поэтому она также должна быть совместима с архитектурой Ampere, представленной на портативном устройстве Switch 2, однако генерация кадров — это то, чего может отсутствовать в портативном устройстве, поскольку эта функция работает только на новых графических процессорах с архитектурой Ada Lovelace. Сообщается, что Nintendo Switch 2 будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти, но точный тип пока не упоминается.

Видеокарты NVIDIA имеют преимущество перед AMD с точки зрения возможностей трассировки лучей, поэтому Nintendo Switch 2, несмотря на то, что оно является портативным устройством, считается очень близким к Sony PS5 с точки зрения графической производительности трассировки лучей. Сама архитектура Ampere станет огромным шагом вперед по сравнению со старыми графическими процессорами на архитектуре Maxwell, которые используются в существующих консолях Nintendo Switch.



