Компания Intel недавно официально представила новую версию технологии Thunderbolt под названием Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 Гбит/с.

Thunderbolt - технология высокоскоростного аппаратного интерфейса, впервые разработанная в сотрудничестве Intel и Apple, дебютировала в 2011 году. Ее основная цель — обеспечить высокую скорость передачи данных и поддерживать широкий спектр подключений к данным и дисплеям через один порт. За прошедшие годы было выпущено несколько версий Thunderbolt, каждая из которых предлагала улучшенную производительность и функциональность.

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В октябре прошлого года Intel обнародовала свои планы по созданию нового поколения технологии Thunderbolt. Недавно компания официально представила ее как Thunderbolt 5. Этот стандарт предлагает общий потенциал пропускной способности до 120 Гбит/с с использованием технологии Bandwidth Boost. Thunderbolt 5 в конфигурации по умолчанию обеспечивает двунаправленное соединение со скоростью 80 Гбит/с. Однако, когда возникает необходимость в дисплеях с высоким разрешением и повышенной частотой обновления или в размещении нескольких дисплеев, устройства могут использовать полную скорость 120 Гбит/с. В таких сценариях скорость приема можно гибко регулировать в диапазоне от 80 Гбит/с до 40 Гбит/с.

Примечательной особенностью Thunderbolt 5 является совместимость с DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G и PCIe Gen4. Устройство также включает поддержку зарядки мощностью до 240 Вт, что устраняет необходимость в отдельных зарядных кабелях для некоторых ноутбуков. Включение совместимости с PCIe Gen4 означает, что Thunderbolt 5 откроет больший потенциал пропускной способности для внешних графических процессоров, потенциально устраняя одно из основных ограничений стандартов Thunderbolt 3 и 4. Однако для полной поддержки системы должны быть оснащены PCIe-совместимыми каналами связи, работающими на скорости 64 Гбит/с.

Ожидается, что будущие ноутбуки, возможно, основанные на архитектуре Meteor Lake, могут стать одними из первых систем, поддерживающих Thunderbolt 5. Официально первые системы с этой технологией должны быть выпущены в 2024 году.















