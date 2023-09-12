Компания HP начинает активно переносить производство своей продукции из Китая в Мексику, Таиланд и Вьетнам.

HP - второй по величине производитель ПК в мире после Lenovo, проводит стратегические изменения в своих площадках по производству ноутбуков. В рамках шага, который отражает более широкие тенденции среди технологических гигантов, HP сотрудничает с различными поставщиками услуг электронного производства (EMS), чтобы перенести значительную часть предприятий по созданию своих ноутбуков из Китая в другие страны, такие как Таиланд, Мексика и Вьетнам. Ожидается, что только в 2023 году объем производства за пределами Китая будет варьироваться от нескольких миллионов до 5 миллионов единиц продукции, что является примечательной цифрой, учитывая общие глобальные поставки HP в 55,2 миллиона единиц. Коммерческие ноутбуки планируется производить в Мексике, обслуживая основной рынок HP — Северную Америку, а потребительские ноутбуки будут производиться в Таиланде. Кроме того, в 2024 году планируется перенос производства во Вьетнам.

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Реконфигурация производственных площадок HP согласуется с аналогичными инициативами других технологических гигантов. Dell, например, также сокращает свою зависимость от чипов китайского производства и планирует в этом году производить не менее 20% своих ноутбуков во Вьетнаме. Apple также начала производство MacBook в той же стране. Переносу производства из Поднебесной способствуют многие факторы, одним из ключевых является рост заработной платы в Китае. Геополитическая напряженность между США и Китаем также влияет на эти решения, тем более что США являются важнейшим рынком как для HP, так и для Dell. Несмотря на диверсификацию, HP подтверждает свое намерение продолжать свою деятельность в Китае, особенно в Чунцине - важном центре производства ноутбуков с 2008 года.



