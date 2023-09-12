Компания Patriot Memory рассказала о своих новых моделях оперативной памяти Viper Xtreme 5 DDR5.

Компания Patriot Memory объявила о расширении своей последней серии оперативной памяти DDR5 — Viper Xtreme 5 DDR5. Это расширение будет включать новые модели без RGB, доступные в комплектах со скоростью 7600 МТ/с и 8200 МТ/с, с емкостью комплектов от 32 ГБ (16 ГБ x2) до 48 ГБ (24 ГБ x2). Viper Xtreme 5, представленный ранее на выставке CES 2023, призван поднять производительность оперативной памяти на новый уровень благодаря, созданию оперативной памяти, как для серьезных геймеров, так и для энтузиастов. Viper Xtreme 5 со скоростью до 8200 МТ/с является самой быстрой оперативной памятью Patriot Memory линейки Viper Gaming, созданной на сегодняшний день.

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С момента своего дебюта Viper Xtreme 5 получил высокую оценку со стороны геймеров, технических энтузиастов и средств массовой информации, включая номинацию на «Лучшую серию системной памяти» на European Hardware Awards 2023, награду «Выбор редакции FunkyKit», награду «Выбор редакции Techpowerup», награду «Выбор редакции TweakTown». Viper Xtreme 5 также участвовал в нескольких рекордных соревнованиях по разгону, проводимых Chewonthis и Fugger.

«Мы действительно ошеломлены потрясающим откликом на Viper Xtreme 5», — сказал Лес Генри, вице-президент по продажам компании Patriot Memory в Северной и Южной Америке. «Расширение нашей серии предложит больше высококлассных опций, являясь ключевой частью наших обязательств перед геймерами и будущим оперативной памяти». Официальный выпуск новейших моделей Viper Xtreme 5 запланирован на сентябрь 2023 года.