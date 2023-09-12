MSI расширяет свою линейку видеокарт еще одним белым дизайном для серии RTX 40.

MSI пока не делала никаких официальных заявлений относительно запуска видеокарт от AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, совершенно очевидно, что производитель видеокарт вкладывает значительные средства в свою линейку GeForce RTX 40. Среди различных предложений MSI представила серию GAMING SLIM и совершенно новую белую RTX 4070 Ventus 2X. В настоящее время MSI перечисляет 79 различных моделей на основе серии RTX 40, тогда как их предложения серии Radeon RX 7000 заметно ограничены и включают всего четыре модели.

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Последним дополнением к постоянно расширяющейся коллекции MSI является VENTUS 2X WHITE на базе SKU RTX 4070 мощностью 200 Вт. Интересно, что это не первый раз, когда MSI представляет RTX 4070 с двумя вентиляторами под брендом Ventus 2X, ранее выпуская модели в элегантной черно-серебристой цветовой гамме. Здесь следует отметить попытку MSI диверсифицировать свою продукцию, представив три различных цветовых варианта: черный (доступен как в вариантах GAMING, так и в VENTUS), белый (также в вариантах GAMING и VENTUS) и серебристый (в сериях SUPRIM).

Обновленная серия Ventus White сохраняет тактовую частоту, идентичную своим оригинальным черным аналогам, предлагая два варианта: с тактовой частотой 2490 МГц или 2520 МГц (которую можно точно настроить с помощью программного обеспечения MSI). Тем не менее, это обновление в первую очередь включает в себя изменение цвета, при этом более крутой дизайн и характеристики остаются неизменными.

Напомним, что кулер оснащен двумя вентиляторами Torx 4.0, имеет двухслотовый форм-фактор размером 24,2×12,5 см и впечатляюще легкий корпус, вес которого составляет всего 672 грамма. Для сравнения: этот вес более чем в два раза меньше, чем у моделей GAMING SLIM.

Стоить MSI RTX 4070 VENTUS 2X White будет в районе 550 долларов.















