Компания ID-Cooling представила новый процессорный кулер FROZN A620 Black Dual-Tower с радиатором, который, по утверждению производителя, может охлаждать процессоры с мощностью до 260 Вт. Стоимость такой системы охлаждения оценивается всего в 35 долларов.

ID-Cooling FROZN A620 представляет собой радиатор с двойной башней, что означает конструкцию из двух блоков с алюминиевыми ребрами, которые соединены между собой базовой платой с помощью шести тепловых трубок. Базовая пластина выполнена из никелированной меди, которая напрямую контактирует с процессором и производится с использованием высокоточного процесса с ЧПУ. Обе башни вместе образуют 108 алюминиевых ребер, сложенных вместе для рассеивания тепла. Говорят, что этот процессорный кулер рассеивает до 260 Вт мощности, что означает поддержку практически любого современного процессора Intel и AMD.

реклама

FRZN A620 поставляется с парой вентиляторов FDB, которые обеспечивают низкий уровень шума и большой объем воздушного потока. Эти вентиляторы управляются ШИМ и могут работать со скоростью от 500 до 2000 об/мин, производя шум менее 29,85 дБ(А) и обеспечивая воздушный поток примерно в 2 кубометра в минуту. Вентиляторы подключаются к стандартным 4-контактным разъемам на материнской плате.

Что касается размеров, радиатор ID-Cooling FROZN A620 Dual-Tower имеет размеры 120x140x154 мм (Ш/Д/В), а вентиляторы имеют стандартные размеры 120 мм. Кулер также имеет зазор до 40 мм при установке вентилятора на внешней стороне и до 65 мм при установке вентилятора между радиатором.

В плане совместимости ID-Cooling предлагает поддержку процессоров Intel 12-го, 13-го, 14-го поколения и AMD AM4/AM5. Также поддерживаются старые сокеты Intel, такие как LGA 1200 и 115X. Кулер будет поставляться с термопастой FROST X25, мощность которой составляет 10,5 Вт/мК.

Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 будет стоить в районе 36 долларов.



