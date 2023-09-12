Потенциальная потеря прибыли исчисляется миллиардами. А все благодаря Huawei.

Санкции США, возможно, загнали Huawei в угол на рынке смартфонов, но китайская фирма осталась непреклонна и сумела обойти эти торговые ограничения с помощью процессора Kirin 9000S, ее первой специализированной SoC, который появился после короткого перерыва и найден в недавно выпущенном Mate 60 Pro 5G. Его появление означает намерение Huawei не полагаться на компании вроде Qualcomm в будущем, которые, как говорят, потенциально потеряют миллиарды из-за этого нового чипа, исходя из мнения аналитиков.

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Несмотря на торговые санкции, наложенные на Huawei, она по-прежнему оставалась одним из крупнейших клиентов Qualcomm, купив от 23–25 миллионов чипов в 2022 году и до 40–42 миллионов в 2023 году. Китайская фирма, как сообщается, полностью внедрит собственные процессоры Kirin во все свои продукты уже в следующем 2024 году. Эксперты уверены, это означает, что в следующем году Qualcomm сумеет продать примерно на 50–60 миллионов продукции меньше, чем в нынешнем году, что существенно снизит поток ее доходов за весь 2024 год.

Если предположить, что каждая из этих поставок представляет собой Snapdragon 8 Gen 3, а стоимость SoC составляет 180 долларов, Qualcomm может потерять 10,8 миллиарда долларов дохода в следующем году. Неясно, собирается ли Huawei предложить Kirin 9000S большему количеству китайских брендов в следующем году, но если это произойдет, то, скорее всего, это будет по более низкой цене, чем собственные предложения Qualcomm.

Куо сообщает, что для борьбы с сокращением продаж чипсетов Qualcomm, скорее всего, начнет ценовую войну уже в четвертом квартале 2023 года, чтобы сохранить большую долю рынка в регионе, но это будет происходить за счет ее годовой прибыли. Еще одна опасность, скрывающаяся за углом, — это предстоящий Exynos 2400 разработки Samsung, который, как говорят, можно будет найти на нескольких рынках, где будет продаваться линейка Galaxy S24.

В любом случае компании из Сан-Диего придется принять определенные решения в течение нескольких месяцев, иначе в ближайшем будущем она рискует нести непрерывные убытки каждый квартал.



















