Зависания наблюдаются даже на высокопроизводительных твердотельных накопителях PCI-e Gen5.

Сама компания Bethesda рекомендовала изначально установить Starfield на SSD, так почему же проблема сохраняется? Тестирование, проведенное Compusemble, действительно заслуживает внимания, так как было обнаружено, что твердотельные накопители с установленной на них Starfield сталкиваются с «заиканием при обходе», что означает, что на твердотельный накопитель поступает гораздо больше информации, чем предполагалось, что приводит к так называемому «узкому месту».

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Для дальнейшего описания проблемы компания Compusemble собрала тесты, полученные в «Новой Атлантиде», очень популярной и требовательной к графике настройке игры. Результаты показали, что встроенный твердотельный накопитель достиг уровня использования 100%, из-за чего видеокарта не могла работать должным образом, а в некоторых случаях его использование опускалось до шокирующего «0%». Более того, интересный факт заключается в том, что тестировщик использовал твердотельный накопитель Crucial T700 Gen5, который является одним из самых быстрых на рынке, поэтому тут нельзя винить само хранилище.

Выяснение основной проблемы непростая задача, однако Compusemble сообщает, что это еще один случай отсутствия оптимизации для SSD, из-за чего диапазон размеров блоков оказывается под угрозой. Твердотельный накопитель требует определенного размера блока, чтобы выжать максимальную производительность, и в этом случае размер блока слишком мал, из-за чего скорость SSD даже может не превысить отметку в 555 МБ/с.











