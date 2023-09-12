Игра Forza Motorsport выйдет уже совсем скоро и предложит игрокам 3 визуальных режима, которые будут доступны тем, кто играет на Xbox Series X и Series S.

Новая Forza Motorsport появится уже менее, чем через месяц, и хотя игра, возможно, не такая большая, как Starfield, поклонникам Xbox определенно не следует упускать ее из виду. Недавно появилась новая информация, превью и видеоматериалы, а последняя версия Turn 10 Studios, безусловно, выглядит впечатляюще. Прежде всего, надо взглянуть на новый игровой процесс Forza Motorsport, демонстрирующий восстановленные Maple Valley и Hakone Circuit, а также совершенно новую гоночную трассу Grand Oak Raceway.

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Forza Motorspor предложит ряд визуальных режимов на ПК, а новые превью раскрыли визуальные режимы, которые будут доступны тем, кто играет на Xbox Series X и S, и выбор достаточно велик. На Xbox Series X Forza Motorsport будет предлагать три визуальных режима : «Производительность» (полное разрешение 4K и 60 кадров в секунду), Performance Ray Tracing (динамическое 4K, трассировка лучей во время гонки и 60 кадров в секунду) и «Визуализация» (полное разрешение 4K, лучи во время гонки). трассировка и 30 кадров в секунду). На данный момент неясно, до какого уровня упадет собственное разрешение в режиме Performance Ray Tracing – мы, вероятно, не узнаем, пока счетчики пикселей в Digital Foundry и тому подобное не начнут работать – но приятно, что такой режим предлагается. Для сравнения, Gran Turismo 7 от Sony даже не предлагает трассировку лучей во время гонок.

В итоге владельцы Xbox Series S получат несколько визуальных режимов, хотя ни один из них не поддерживает трассировку лучей. Детали немного отрывочны, режим «Производительность» предлагает динамическое разрешение и частоту 60 кадров в секунду, а режим «Качество» — «максимальное разрешение» (предположительно, это означает 4K) со скоростью 30 кадров в секунду, но отсутствие трассировки лучей вызывает сожаление.