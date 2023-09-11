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andr83 За пост начислено вознаграждение
Zotac показала мини-ПК ZBOX Pro PI339 pico на основе процессора Intel N100
Компания Zotac недавно показала новый мини-ПК ZBOX Pro PI339 pico на основе процессора Intel N100.

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Когда дело доходит до мини-ПК на базе процессоров Intel, Zotac является одним из основных игроков на рынке, и его последнее дополнение ZBOX Pro PI339 pico представляет собой практически карманный ПК на базе процессора Intel N100. Для тех, кто не знаком с процессорами Intel серии N, это в значительной степени E-ядра из чипов Intel более высокого класса, и Intel предлагает ряд вариантов от двух до восьми ядер.

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N100 представляет собой четырехъядерный процессор с максимальной турбо-частотой 3,4 ГГц, 6 МБ кэш-памяти и TDP 6 Вт. Zotac объединил процессор с довольно скудной памятью LPDDR5/LPDDR5X объемом 4 ГБ, и в этой системе нет возможности добавить больше оперативной памяти.
Хранилище обслуживается одним слотом M.2, совместимым с дисками PCIe 3.0 x4 NVMe или SATA размером до 2280. Что касается возможностей подключения, ZBOX Pro PI339 pico имеет пару портов HDMI 2.1 с ограничением вывода 4K при частоте 60 Гц, два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) типа A, порт Gigabit Ethernet и цилиндрическую вилку для ввода питания.

К сожалению, Zotac не использовал USB-C в качестве разъема для источника питания, поскольку это значительно облегчило бы питание ZBOX, поскольку прилагаемый адаптер выдает всего 20 Вт. Также имеется встроенная поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, хотя довольно большие антенны являются несколько странным дополнением к маленькому ПК. Zotac утверждает, что поддерживает Windows 11/Windows 10 IoT ENT LTSC 2021, Ubuntu 20.04.5 LTS Linux, но, скорее всего, любая версия Linux должна работать. Размеры ZBOX Pro PI339 pico составляют 115 x 76 x 27 мм, а объем всего 0,27 литра. О ценах пока ничего не сказано.

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